Se anuncia la adquisición del 100% de la empresa Comcel (Tigo) por parte de Millicom

"A través de esta operación confirmamos el compromiso de Millicom hacia la digitalización y el crecimiento de Guatemala y reafirmamos nuestra visión de construir autopistas digitales para asegurar el desarrollo digital", aseguró Mauricio Ramos, CEO de Millicom.

Millicom International Cellular, S. A. ha dado a conocer que ha firmado un acuerdo para adquirir el 45% restante de participación accionaria en sus negocios conjuntos en Guatemala, Tigo Guatemala, por un total de 2.2 mil millones de dólares en efectivo.

Como resultado de dicha transacción, Millicom tendrá una participación del 100% en el capital social de Tigo Guatemala.

Se espera que la transacción aumente de manera significativa e inmediata el flujo de efectivo y los ingresos netos de la empresa con sede en Luxemburgo y que aumente el flujo de efectivo libre de capital de Millicom en aproximadamente $ 200 millones antes de los costos de financiamiento incrementales.

“We are delighted to have signed this agreement to consolidate a 100% ownership position in Tigo Guatemala, one of our most successful businesses.” @Millicom #Tigo CEO Mauricio Ramos https://t.co/6ZcxkDsbhq #Millicom #Tigo #Guatemala pic.twitter.com/8iM4Wj0v1J

— Millicom (@Millicom) November 12, 2021