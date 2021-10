Diputados rechazan estado de Sitio decretado en El Estor, Izabal

A través de sus redes sociales, algunos diputados y bancadas dieron a conocer su postura ante la publicación de dicho decreto que limita varios derechos.

Luego de que el Organismo Ejecutivo decretara estado de Sitio en El Estor, Izabal, este domingo, 24 de octubre, varias bancadas y diputados al Congreso de la República expresaron su rechazo a esta medida.

A través de sus redes sociales, algunos diputados y bancadas dieron a conocer su postura ante la publicación de dicho decreto que limita varios derechos.

La diputada Sonia Gutiérrez, de la bancada Winaq, compartió un video en el que explicó su solidaridad con la población de El Estaro, Izabal.

Asimismo, adelantó que durante la sesión a la que fueron convocados los legisladores para el próximo lunes rechazarán la ratificación del decreto.

Su bancada también emitió un pronunciamiento como agrupación política indicando “no a la criminalización de la resistencia comunitaria”.

No al estado de sitio en El Estor, no a la criminalización de la resistencia comunitaria. La @BancadaWinaq no avalará en el Congreso esa decisión gubernamental. pic.twitter.com/4yoR0ABxJX

