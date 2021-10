Encuentran “restos humanos” en búsqueda del novio de influencer asesinada

"Estos artículos aparecieron en un área que hasta hace poco había estado bajo el agua", explicó el agente del FBI Michael McPherson durante una rueda de prensa televisada por medios estadounidenses.

Las autoridades encontraron restos humanos en una reserva natural de Florida donde buscaban al desaparecido novio de Gabby Petito, una joven influencer estadounidense asesinada hace semanas, indicó este miércoles la policía federal estadounidense, el FBI.

La policía también halló un cuaderno y una mochila pertenecientes al novio de Petito, Brian Laundrie, al que los agentes consideran “una persona de interés” en la investigación sobre la muerte de la joven que documentaba sus viajes en Instagram.

