El presidente del Congreso señaló a la diputada del partido Todos de promover el pago a los militares retirados que causaron daños a las instalaciones.

Aunque el ingreso a una parte del Congreso está limitado mientras el Ministerio Público (MP) intenta recabar pruebas por el asalto a ese organismo, este miércoles el diputado de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) Orlando Blanco informó los daños a varias oficinas.

Las instalaciones dañadas por los militares retirados que exigen el pago de Q120 mil, fueron las oficinas de los congresistas Jairo Flores, Carlos Barreda y Blanco. Además, del vehículo del legislador Edwin Lux. Todos del bloque uneísta.

Otra de las oficinas que dañaron los militares veteranos fue la oficina del diputado de Visión con Valores (Viva), Aníbal Rojas. Como también espacios cercanos a uno de los sindicados y de la bancada Todos.

También se quemaron vehículos propiedad del Congreso que se compraron durante la administración de Álvaro Arzú y Allan Rodríguez.

Presidente del Congreso señala a diputada de Todos por asalto

En las primeras declaraciones del presidente del Congreso por lo ocurrido en una parte del Congreso, señaló a la diputada del partido Todos que ahora ocupa un espacio en el Parlamento Centroamericano (Parlacen), Ana Victoria Hernández.

“Esta gente piensa, que está manipulada por una diputada que es del Parlacen, que si venían hacer presión aquí, la diputada Ana Victoria, que no recuerdo el apellido. Ella presentó esa ley que tiene inconstitucionalidades. Pero ella les dice vayan y presionen, porque solo por la fuerza va a salir esa ley”, declaró el diputado oficialista.

Mientras que el diputado Barreda señaló que los destrozos en el Congreso son ofrecimientos de campaña del presidente Giammattei que no tienen posibilidades. Pero llama la atención que llegaron un día cuando un día antes hubo más diputados para la elección de la directiva.

“No hay nadie de junta directiva, nadie del oficialismo. Hay tres o cuatro diputados de oposición por la interpelación al ministro de Energía y Minas, cuando se dan los disturbios. No vemos presencia, no había cordón de seguridad cuando hubo amenazas de votar puentes desde semanas anteriores. Falló la inteligencia de Gobernación y Defensa y por qué no actuaron”, señaló Barreda.

