El adolescente mostró a sus compañeros un video en el que estaba teniendo relaciones sexuales con la profesora.

Heiry Calvi es el nombre de la maestra de 41 años que fue capturada en Doral, Florida, Estados Unidos, por abusar sexualmente de un estudiante de 15 años.

Según el Departamento de Policía de Miami-Dade, la docente del Centro John I. Smith K-8, está embarazada.

Autoridades tuvieron conocimiento del caso de la profesora que mantuvo una relación con un estudiante y, de acuerdo con las autoridades, ya tiene ocho meses de embarazo.

Rey Valdés, vocero del Departamento de Policía de Doral, señaló que no especulará sobre de quién es el hijo de la docente.

Valdés dio a conocer que las autoridades estuvieron investigando a Calvi durante siete meses antes de arrestarla el viernes 8 de octubre, después de que el adolescente les mostrara a sus compañeros un video en el que estaba teniendo relaciones sexuales con la profesora.

Florida: 41 year old teacher, Heiry Calvi, accused of having sex with a 15-year-old student is pregnant. The teen took cellphone videos of the two having sex. @CBS46 pic.twitter.com/xUTrWTOQW0

La mujer fue liberada el sábado 9 de octubre, con una fianza de US US19 mil, según reportaron medios de Estados Unidos.

Sus compañeros les avisaron a las directivas del colegio, quienes reconocieron a Heiry Calvi.

A pesar de que la maestra enfrenta cargos como ofensas contra estudiantes por parte de figuras de autoridades, agresión lasciva, negligencia infantil, posesión de arma de fuego en la propiedad escolar y contribución a la delincuencia de un menor, el niño les dijo a los policía que no fue víctima de violación.

Según se reportó, la profesora asistió a una fiesta el 7 de marzo de 2021 de 15 años en Hialeah, en la que el menor la presentó como su tía. Al día siguiente, la Policía la detuvo, pues se encontraba con varios adolescentes, incluyendo a un estudiante de 15 años.

FIRST ON 10: 41-year-old Heiry Calvi stays silent while being released from Miami-Dade jail on bond. The Doral teacher is accused of committing sex crimes against a 15-year-old former student. Her husband says she is 8 months pregnant. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/1XpahXmgED

— Trent Kelly (@TrentKellyWPLG) October 9, 2021