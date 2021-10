"La próxima crisis mundial frente a nosotros: interrupción de la cadena de suministro", escribió en inglés el mandatario en su cuenta de Twitter.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, aseguró este domingo que el mundo está ante una eventual nueva crisis provocada por la interrupción de la cadena de suministros y llamó a pensar en un nuevo sistema económico.

De acuerdo al presidente, que no especificó el motivo que le empujó a escribir sus tuits, “la economía keynesiana ya no funcionará. El mundo es demasiado ‘grande’ ahora”.

El keynesianismo debe su nombre al británico John Maynard Keynes, quien sostenía que los gobiernos debían sustentar la economía estimulando la demanda.

It would work if we had infinite ports, ships, fuel, factory space, workers, and resources. But all those are finite.

Keynesian Economics won’t work anymore. The world is too “big” now.

The next world crisis in front of us:

Para Bukele, una economía keynesiana “funcionaría” en el mundo “si tuvieramos puertos, barcos, combustible, espacio de fábrica, trabajadores y recursos infinitos. Pero todos esos son finitos”.

“Es hora de pensar en un nuevo sistema económico”, enfatizó el mandatario salvadoreño que dijo saber que “algunos” considerarán su idea como “una locura”.

Since yesterday, Salvadorans are inserting more cash (to buy #bitcoin) than what they are withdrawing from the @chivowallet ATMs.

And if we add remittances (almost $2 million per day), the incoming USD QUADRUPLES the outflow.

This is very surprising so early in the game.

— Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) October 7, 2021