Dos científicos ganan el Premio Nobel de Química 2021

El alemán Benjamin List y el escocés David MacMillan fueron los ganadores del Premio Nobel de Química 2021, que reconoce su trabajo en el desarrollo de una nueva herramienta de construcción de moléculas que ha vuelto más “limpia” la química y ha mejorado la investigación farmacéutica.

Los dos científicos, ambos de 53 años de edad, recibieron el prestigioso galardón por haber desarrollado, en el 2000, la catálisis asimétrica (o organocatálisis), un nuevo tipo de catalizadores revolucionario que ha avanzado “a una velocidad prodigiosa” desde entonces, explicó el jurado del Nobel.

Los catalizadores (sustancias que controlan y aceleran las reacciones químicas, pero que no forman parte del producto final) son mecanismos fundamentales para los químicos. Pero durante mucho tiempo, los científicos pensaban que solo había dos tipos de catalizadores disponibles: los metales y las enzimas.

De manera independiente el uno del otro, List y MacMillan pusieron en marcha un tercer tipo, utilizando “pequeñas moléculas orgánicas” como la prolina, y siguen siendo punteros en este ámbito, precisó el jurado.

Al contrario de los metales y las enzimas, la prolina es el mecanismo “soñado” por los químicos: es una molécula muy simple, barata y que respeta el medioambiente.

Gracias a la organocatálisis, los investigadores en farmacia pueden fabricar grandes cantidades de diferentes moléculas de forma relativamente simple, creándolas por ejemplo de forma artificial.

“Es una inmensa sorpresa”, reaccionó List, investigador del Instituto Max-Planck, contactado por teléfono por la fundación Nobel. “Pensé que alguien me estaba haciendo una broma. Estaba desayunando con mi mujer. Normalmente, me dice ‘mira tu teléfono por si alguien te llama de Suecia’ pero hoy no hizo la broma”, explicó.

