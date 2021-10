Para Carlos Ruano, de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad (AGJI), es "un mensaje negativo sobre el cumplimiento de la Constitución".

La CC ordenó a los diputados del Congreso de la República que se elija a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelaciones, pero no han existido avances y los actuales funcionarios cumplirán siete años en sus cargos.

La población estará “desconfiando en el poder judicial” y con el cumplimiento de la ley y no se dará a la ciudadanía “el valor de administrar la justicia en el país”, especificó Ruano.

De acuerdo al jurista, por tratarse de un Estado es importante que sus organismos estén plenamente establecidos. Este rezago en la elección de cortes, a su parecer, no altera los procesos, pero las Cortes no están integradas como lo ordena la Constitución.

Recalcó que la responsabilidad recae tanto el Ejecutivo y el Congreso de la República, pues “no han cumplido con esa responsabilidad de integrar el otro poder del Estado”.

“Por su puesto, porqué quienes ejercen el poder de acuerdo a nuestro sistema Ejecutivo y Congreso de la República. El oficialismo tiene representación en el Congreso y no se ha logrado promover en agenda o no se consigue el quorum necesario”, afirmó.

“¿Está o no equilibrado el poder en Guatemala? ¿Se está o no cumpliendo con el sistema republicano que establece la Constitución? la respuesta es no, entonces ¿Quiénes se benefician? Lamentablemente y pensarlo que serían intereses obscuros, ajenos al bien común y ajenos a la justicia”, afirmó Ruano.