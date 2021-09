“Pueden seguir tomando su viagra tranquilamente”: Giammattei descarta lo que dicen los antivacunas

El mandatario hizo un llamado a vacunarse haciendo uso de una peculiar frase, lo que suele hacer durante sus discursos.

El presidente Alejandro Giammattei comenzó contando que ya se vacunó contra la Covid-19 y aprovechó a hacer un llamado para que las personas lo hagan también.

Las vacunas ya se encuentran en el país y aunque el plan para inmunizar contra el virus sufrió reveses, el mandatario ha pedido a la población que se acerque a los puestos, se protejan así mismos, a sus familias y a los demás, para evitar que el virus se siga transmitiendo y así disminuya el impacto la pandemia.

Durante una actividad que se llevó a cabo en San Juan Sacatepéquez, Giammattei volvió a hacer el mismo llamado a la población, pero también aclaró que no causa infertilidad en los hombres.

“Pueden seguir tomando su viagra tranquilos, que les va seguir funcionando”, afirmó el presidente Giammattei al descartar que la vacuna contra la Covid-19 tenga un efecto adverso.

“Aunque ustedes no me lo crean, voy entrando a la adultez mayor, y a pesar de que tengo el chasis torcido todavía parezco joven. A los 65 años nos vacunamos recientemente y no tuvimos ninguna complicación”, afirmó el mandatario.

Siendo médico, el mandatario trata de enviar el mensaje a la ciudadanía. Al igual que este jueves, en ocasiones anteriores ha supervisado puestos de vacunación e inclusive aplicado algunas dosis a los vecinos.

