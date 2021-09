Audiencia de primera declaración del abogado Otto Gómez se realizará este miércoles

"Lo que quiero es justicia, no puede seguir libre un individuo que ha prostituido y ha pervertido cualquier procedimiento judicial", señaló una de las personas que lo acusa.

Para las 19:00 horas se programó la audiencia de primera declaración del abogado Otto Rolando Gómez García, quien fue capturado el martes, 28 de septiembre, y es señalado de varios delitos.

Horas antes se le hizo saber al abogado los motivos por los cuales fue detenido, aunque se realizó a puerta cerrada. Y no fue enviado a ningún centro de privación de libertad preventiva.

El abogado es señalado de seis delitos:

Una de las víctimas del abogado Otto Gómez, quien no se identificó por seguridad, relató los abusos y amenazas recibidas por su parte. Hasta el momento, el profesional del derecho suma aproximadamente más de 200 denuncias en su contra.

“Yo más que todo lo hago, no por lo que me hizo a mí, no por lo que me debe a mí, lo hago porque soy abogada y el ideal de uno es obtener justicia. Y si yo, que soy abogada no puedo tener justicia contra este individuo, imagínense la pobre gente que está desposeída y desprovista de los conocimientos que uno tiene”, dijo.