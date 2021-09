Bomberos reportan caso de niño de 4 años fallecido con problemas respiratorios

Los bomberos atendieron el llamado por el reporte de un niño de 4 años que padecía de problemas respiratorios. Al llegar al lugar no les fue posible reanimarlo.

Los bomberos municipales de Mixco han reportado el caso de un niño de 4 años fallecido cuando buscaban auxiliarlo en la vía pública este martes. Según familiares el niño padecía de problemas respiratorios.

Los paramédicos acudieron en auxilio a la madre que se encontraba en una de las calles y sostenía al menor en brazos. Ambos se encontraban en la sección U de la colonia “El Milagro” en la zona 6 de Mixco.

Al llegar al lugar los bomberos constataron que el niño no mostraba signos vitales, según indicaron pasadas las 9 de la mañana.

Este reporte se suma a otros similares que han causado suspicacia debido a la presencia del coronavirus. Pero este extremo no se ha confirmado oficialmente.

Hasta este lunes el tema se abordó en una citación del Congreso de la República. La Comisión de Previsión Social, presidida por el diputado Orlando Blanco, se refirió a un informe presentado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

El debate se centró en el informe que documenta 207 casos de personas que fallecieron por neumonía.

#EUNacionales Casos de muerte por neumonía en la vía pública que contabilizó el Inacif y que según el diputado @OrlandoBlancoL pueden ser casos de #covid_19 no registrados. pic.twitter.com/4i3P3fuw84

El diputado añadió que puede haber relación entre los casos de neumonía, los cuales podrían tratarse del nuevo coronavirus.

“Hay personas que se están muriendo en las calles por Covid-19 y ustedes no lo quieren reportar, es la verdad, y ahí están los datos. Díganlo como es, porque eso dimensiona la tragedia que está viviendo mucha gente. No importa que sean indigentes, son personas humanas al final de cuentas”, afirmó el legislador.

El doctor Mario García, representante del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), indicó que no tenía conocimiento de los datos. “Esa información oficial no la tengo”, respondió al ser cuestionado por los diputados de la comisión y refirió que los casos de fallecimiento en la vía pública son analizados por el Inacif.

“La verdad es que no es normal que haya tanta gente que haya muerto en la vía pública por neumonía, eso no es normal. Si yo tengo ese dato, definitivamente me comunico con el Inacif para ver qué está pasando”, refutó el diputado Carlos Barreda.