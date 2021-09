Rinoceronte hembra muere ahogada al huir de macho con el que querían aparearla en Zoo

Elena, la hembra, se vio "sorprendida" por la llegada de Limpopo, un rinoceronte blanco macho, y murió exhausta tras una persecución.

Una hembra de rinoceronte murió ahogada en un zoo en Holanda tras haber huido de un macho durante un intento para aparearla, anunció este viernes el parque de Wildlands, situado en Emmen, en el este del país.

Elena, la hembra, se vio “sorprendida” por la llegada de Limpopo, un rinoceronte blanco macho, y murió exhausta tras una persecución en la que cayó en una charca, explicó el zoo en un comunicado.

Los guardias del centro pudieron alejar al macho, pero “por desgracia nuestra ayuda llegó demasiado tarde para Elena y ya se había ahogado”.

neushoornvrouwtje van Wildlands Adventure Zoo in Emmen is vanochtend om het leven gekomen als gevolg van een kennismaking met een mannetje. Het vrouwtje verdronk na een val in een waterpoel.

nosnews vandaag pic.twitter.com/MfRraR9rGb

— Edit profile (@fruckelicious) September 16, 2021