Giammattei, cinco días después de fecha de primera dosis: “No me he vacunado”

Según la constancia de vacunación, el mandatario recibió la primera dosis el 14 de julio; el 19, declaró en una actividad pública que "no se había vacunado y que sería uno de los últimos".

Este viernes se confirmó que el presidente Alejandro Giammattei ya tiene completo el esquema de vacunación anticovid, cuya primera dosis le habría sido aplicada el 14 de julio.

Sin embargo, en una actividad pública en la que participó en San Marcos, el 19 de julio, aseguró que aún no se había vacunado y que sería “uno de los últimos”.

“Yo todavía no me la he puesto, la vacuna, y no porque no quiera (…) a pesar de mi edad, mi problema físico, del problema que tengo en el corazón”, expresó el mandatario.