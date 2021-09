Codeca manifiesta contra el Bicentenario de Independencia

“15 de septiembre, nada que celebrar, tomamos las calles en todos los departamentos del país”, asegura Codeca.

En señal de rechazo contra los actos oficiales de la celebración del Bicentenario de la Independencia de Guatemala y contra el Gobierno de Alejandro Giammattei, los integrantes del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) realizan una serie de manifestaciones en diferentes puntos del territorio guatemalteco.

Hablemos de Bloqueos del CACIF. pic.twitter.com/WAXvNqPj1w — CODECA GT (@GtCodeca) September 15, 2021

Las protestas se llevan a cabo en al menos 10 departamentos de los 22 existentes, según información publicada en las redes sociales de Codeca.

Constituyente popular y Plurinacional. pic.twitter.com/MYdUi97hy0 — CODECA GT (@GtCodeca) September 15, 2021

Consignas

Los representantes de Codeca argumentaron que la independencia fue una farsa, pues no se ha modificado el sistema económico y político y se mantienen intocables las condiciones de pobreza de gran parte de los guatemaltecos. Por tal motivo entre sus consignas mencionan:

“Nada que celebrar, SI AL ESTADO PLURINACIONAL”, dicen los representantes del Comité. “Rechazamos los 200 años de saqueo, vamos por el Estado Plurinacional”, dice otra de las consignas. “No más Estado racista, saqueador, privatizador”, expresan. “200 años de robo, persecución, saqueo, libertad para Bernardo Caal. Si al Estado Plurinacional”.

Según informaron, las concentraciones y marchas especialmente es para protestar contra las celebraciones del Bicentenario de Independencia y a la gestión de Giammatei. En este sentido, piden al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que deje sin efecto su nombramiento.

Dignidad Plurinacional, los pueblos rechazamos el bicentenario criollo. pic.twitter.com/CA8zavxc3k — CODECA GT (@GtCodeca) September 15, 2021

“Nosotros como pueblos originarios no reconocemos la independencia como tal, porque fue hecha para los criollos, para seguir saqueando, entonces no tenemos nada que celebrar. No tenemos independencia, no tenemos Estado, urge un estado plurinacional”, afirmó la titular de Codeca en Retalhuleu, Azucena Villagrán.

“15 de septiembre, nada que celebrar, tomamos las calles en todos los departamentos del país”, asegura Codeca.

