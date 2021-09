Water For People: Una esperanza de agua para Quiché

Más de 85 mil personas de dicho departamento se han visto beneficiadas con los más de 117 proyectos realizados por dicha organización.

Desde el año 1998, Water For People se ha convertido en una esperanza de agua para las comunidades de Quiché.

Hasta la fecha, ha logrado ejecutar más de 117 proyectos que han beneficiado a cientos de niños y personas adultas.

En Guatemala, como en muchos otros países en Latinoamérica, gran parte de la población carece de acceso a servicios básicos de agua potable, saneamiento e higiene.

En Quiché hay miles de personas sin cobertura y entre las que se reportan con acceso, muchas no cuentan con agua todos los días o tienen problemas de calidad.

Ante los hechos, Water For People busca seguir generando cambios significativos para las personas en relación al vital líquido.

Actualmente, promociona su campaña “Con Auga Das”. La anterior busca recaudar fondos para seguir impactando positivamente en más de 1 millón de guatemaltecos y guatemaltecas que necesitan acceso al agua potable.

This blog was the winner of our first Water For People blog competition among all of our colleagues around the globe. Congratulations Nora!

Honoring the connection between humans & nature is strengthening the sustainability of water services in Guatemala:https://t.co/76fLH7aVMZ

— Water For People (@waterforpeople) August 16, 2021