Aunque la bancada oficial Vamos logró 82 votos a favor para discutir en tres debates el estado de Calamidad, hoy tendrán que conseguir más de esos votos para que las restricciones sigan durante el mes que lo fijó el presidente, Alejandro Giammattei.

De nuevo el bloque operador del mandatario en el Congreso tendrá que mostrar su poder para negociar y ratificar el estado de Calamidad que incluye el toque de queda.

El Ejecutivo pretende restringir la movilidad por 30 días argumentando que es para reducir los contagios de coronavirus.

Sin embargo, la bancada liderada por Mynor Mejía y Allan Rodríguez todavía miden sus fuerzas en el Congreso para lograr con más de 81 votos la ratificación del toque de queda y la prohibición de actividades religiosas y deportivas con público.

Las bancadas que adelantaron que rechazarán las medidas del Ejecutivo son Unionista, Bienestar Nacional (Bien), Valor y UNE. También Winaq, URNG-Maíz, MLP, Humanista y Victoria.

Aunque el bloque Semilla informó que votaría en contra, se creó una confusión para el procedimiento de la discusión ya que tres integrantes votaron a favor, pero luego explicaron su votación.

La diputada de Winaq, Sonia Gutiérrez, comentó que la bancada del Gobierno busca ganar tiempo para lograr los votos, pero que hasta ayer aún no tenía el respaldo.

Asimismo, para su opinión no consideró que vaya ser ratificado, pues hay alrededor de 20 enmiendas para ocho artículos, y tres de los cambios propuestos se enfocan en el horario del toque de queda.

“El gran problema, como lo hemos dicho, que las medidas no deben irse por la vía del estado de Calamidad. Las sugerencias hechas las tuvo que hacer el Gobierno desde hace tiempo, con 30 días de estado de Calamidad no se solucionara. Y eso pasa porque el Gobierno no asume su responsabilidad”, expresó Gutiérrez.

Critica al presidente por toque de queda

Los congresistas Evelyn Morataya y Álvaro Arzú Escobar también votarán en contra de restringir derechos y responsabilizar a las personas.

Morataya fue clara al indicar que el presidente siendo doctor le dio la espalda a la población cuando más lo necesito. No obstante, la estrategia del presidente el sábado fue salir a vacunar a Villa Nueva, lo cual es una respuesta tardía desde que inició la pandemia.

Mientras que Arzú Escobar fue enfático al indicar que el estado de Calamidad debió conocerse en un solo debate. Ya que está limitando las libertades constitucionales, peroo que se continúa permitiendo las compras sin control.

