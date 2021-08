Presidente de la CC: “No se pueden aplicar normas de un Estado de Calamidad”

El presidente de la Corte de Constitucionalidad, Roberto Molina Barreto, hizo referencia a la resolución que se emitió el sábado pasado.

El presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina Barreto, confirmó que no se pueden aplicar las normas de un Estado de Calamidad cuando el Congreso votó para no aprobarlo.

El presidente del máximo tribunal hizo énfasis en que el Estado de Calamidad Pública que incluía toque de queda, no fue ratificado por el pleno del Congreso, que este lunes voto en contra de su aprobación con 103 votos.

“Pero no puede ser que a estas alturas, por ejemplo que, hoy en la noche estuviera un asunto de toque de queda por alguna situación, pues se va a aplicar un Estado de Calamidad que no fue aprobado por el Congreso de la República, que no fue aprobado expresamente”, especificó Molina Barreto.