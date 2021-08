Diputado se burla de Giammattei porque “no se aprobó estado de Calamidad”

La madrugada de este martes, los diputados votaron para no aprobar el estado de Calamidad que contempla compras y contrataciones para la cartera de Salud.

El diputado del bloque Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Mario Taracena, publicó un mensaje en Twitter en donde se mofa del presidente Alejandro Giammattei.

“Ya no hay estado de Calamidad ni toque de queda”, expresó el congresista junto con una fotografía del mandatario.

Ya NO hay estado de Calamidad ni toque de queda. pic.twitter.com/uFb99dnXV3

Varios congresistas utilizaron sus redes sociales para señalar a la Junta Directiva del Congreso y al Gobierno, que buscaban ratificar el estado de Calamidad.

Otro de los congresistas que llamó la atención en medios virtuales fue Aldo Dávila, quien estuvo publicando videos en vivo con señalamientos contra la Junta Directiva.

Estos señalamientos provocaron decenas de montajes y burlas en las redes sociales.

Los diputados de oposición se pronunciaron en contra del estado que el Gobierno de Alejandro Giammattei impuso con criticadas restricciones y que reformó para compras y contrataciones para atención de Covid-19.

Por su parte, el diputado y expresidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, criticó las artimañas para mantener la vigencia del estado de Calamidad que le da puerta abierta al Gobierno a realizar compras y contrataciones.

“Esta sesión ya se salió de control. No entiendo cuál es la necedad del gobierno de querer aprobar este Estado de Calamidad. No tienen los votos y por eso no quieren poner a votación el decreto”, expresó en su cuenta de Twitter.