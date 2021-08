Vacuna de Pfizer contra el Covid-19, recibe aprobación total en Estados Unidos

Tras el anuncio, el presidente estadounidense, Joe Biden, calificó la aprobación de la FDA como un “estándar de oro”.

La Agencia de Medicamentos (FDA), la autoridad reguladora de Estados Unidos, otorgó el lunes aprobación total a la vacuna de Pfizer/BioNTech contra el Covid-19 para mayores de 16 años, en una medida que se espera refuerce la estrategia de vacunación en el país.

En un comunicado, la FDA señaló que “aprobó la primera vacuna contra Covid-19” en el país. “En total, se ha hecho un seguimiento de aproximadamente 12 mil receptores durante al menos seis meses”, agregó en el texto. Es la primera vacuna en recibir la aprobación completa.

Today, FDA approved the first COVID-19 vaccine for the prevention of #COVID19 disease in individuals 16 years of age and older. https://t.co/iOqsxXV1fj

— U.S. FDA (@US_FDA) August 23, 2021