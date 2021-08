La diputada Samantha Figueroa ha manifestado que “la policía no puede capturar a nadie".

Publicidad

Luego de que el Congreso de la República no ratificara, modificara o improbara el Decreto Gubernativo 6-2021, el cual se pretendía declarar estado de Calamidad Pública en todo el país, continúa la incertidumbre si el toque de queda sigue vigente.

Varios diputados del Organismo Legislativo, entre ellos, Samantha Figueroa de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), han manifestado que “la policía no puede capturar a nadie”.

Por medio de un video en redes sociales, la parlamentaria explicó que el viernes 20 de agosto 2021, se venció el plazo para que el Pleno ratificara el estado de Calamidad.

“Señor Presidente de la República yo lo insto a que despida a todos sus asesores que tiene usted cerca, lo están asesorando mal. El estado de Calamidad perdió su vigencia al no ser conocido por el Congreso de la República”, expresó Figueroa.

Además citó el artículo 38 de la Constitución Política de Guatemala, el cual menciona que el Congreso debe conocer, ratificar, modificar o improbar el estado de Calamidad.

“Si no fuera necesario el decreto no hubiera sido enviado al Congreso como lo establece la Constitución. Guatemaltecos déjenme de decirles que hoy ya no hay toque de queda, hoy el gobierno no puede hacer compras por excepción y hoy ningún policía los puede detener porque eso sería una ilegalidad”, aseveró la congresista.

SI HOY VIERNES 20 DE AGOSTO se producen APREHENSIONES durante el ILEGAL TOQUE DE QUEDA insto a los honorables Jueces a que con valentía apliquen la ley y garanticen la libertad de los guatemaltecos. Y si cualquier persona es detenida contácteme y yo como abogada lo defenderé!!! pic.twitter.com/MbefT1b9cA — Samantha Figueroa Diputada (@samanthfigueroa) August 21, 2021

Además, la diputada se ofreció a representar, en virtud de ser abogada, a quienes capturen durante el toque de queda.

Es importante mencionar, que el viernes último, el Organismo Ejecutivo señaló que el Estado de Calamidad por Covid-19 sigue vigente. Sin embargo, este sábado el presidente Alejandro Giammattei convocó a Consejo de Ministros para discutir y tomar decisiones respecto al Decreto Gubernativo 6-2021.

#AHORA La @SCSPGT informa que @DrGiammattei convocó a reunión de trabajo en Consejo de Ministros este sábado a las 12 horas, para discutir y tomar decisiones respecto al Decreto Gubernativo 6-2021, estado de Calamidad, por plazo de 30 días, debido a los casos de coronavirus. pic.twitter.com/cTN6ebqyEv — PublinewsGT (@PublinewsGT) August 21, 2021

(Visited 959 times, 959 visits today)