Luis Miguel Paiz, gerente general de la Asociación de Azucareros de Guatemala (Asazgua).

El sector azucarero toma un respiro por la finalización de la zafra de 2020-2021. Pero a la vez hace una evaluación para mejorar la producción de la próxima temporada que iniciará a finales de año. El gerente general de la Asazgua comparte las expectativas del gremio.

¿Cómo está el mercado del azúcar en el mundo?

–El 70% de la producción va para el mercado mundial, donde el precio en los últimos años estuvo deprimido, pero se empezó a recuperar a finales del año pasado, ya que tiene que ver con oferta y demanda. Hay países que producen mucho, como Brasil, que tiene la capacidad de decidir si producirá azúcar o etanol. Es decir que si el precio del petróleo es alto y es más atractivo producir etanol, producirá menos azúcar y por ende la oferta que tendrá será menor y la demanda se mantiene más o menos constante, lo cual tiende a haber un mejor precio en el mercado mundial. Por el contrario, si hay factores por los que hubo una buena producción o no produjo etanol y otros países como India, que estuvo subsidiando el mercado, que perciben subsidios.

Por cierto, Guatemala, Brasil y Australia demandaron a India ante la Organización Mundial de Comercio por prácticas desleales al comercio. Ya que esos subsidios incrementaron significativamente la producción de azúcar y por ende la oferta fue excesiva y la demanda no creció y los precios se cayeron. Pasamos varios años con precios deprimidos e inclusive para algunos ingenios en el país y otros en el mundo operaron con precios por debajo de los costos. Ahora que vemos que se está recuperando el precio, creo que alcanzó un nivel más decente. En Asazgua no se vislumbra que vaya a haber incrementos altos comparados con el precio que está ahora. Sino que se mantenga más estable y eso de alguna manera puede generar; también, aparte de los esfuerzos que han hecho los ingenios, puede dar sostenibilidad a largo plazo.

¿Han tenido que reducir personal debido a la situación en el mercado extranjero?

–Sí ha habido una reducción de personal, ha sido muy poco, ha estado en alrededor del 3.9% comparado con la zafra de 2019-2020. Que no solo fue por tema de la depresión de precios en el mercado, sino ver como también se podía utilizar más tecnología para evitar más aglomeración de personas para que incurriera en menos riesgo. Al momento, la agroindustria azucarera genera más de 54 mil empleos directos que son más de 270 mil empleos indirectos, lo cual sigue siendo significativo en la contratación de personal.

¿Cómo fue la zafra de 2020-2021 en medio de la pandemia?

Con la crisis sanitaria que empezó en marzo de 2020 nos encontrábamos con la zafra de 2019-2020. Entonces, a media zafra, nos agarró la pandemia y fue un desafío porque en conjunto con todo el área ocupacional de los ingenios y de Asazgua se desarrollaron los protocolos de bioseguridad, que tuvieran insignia con lo que establecieron los ministerios de Salud y Trabajo.

Por lo que desarrollamos un protocolo gremial para continuar y resguardar la vida de los colaboradores y terminamos bien la zafra. En los siguientes meses, para prepararnos, fue fácil adoptar los protocolos para arrancar la zafra de 2020-2021. Poniendo distanciamiento social, más transporte para el personal, distanciamiento en los comedores, colocar barreras físicas mientras comían, más turnos para llegar al comedor. Desinfección de áreas y los módulos habitacionales, donde hubo una reducción, proporcionar mascarillas y alcohol, como la toma de temperatura… fue bien manejado. Y los equipos médicos realizaban chequeos a los cortadores, que venían del altiplano, en su lugar de origen, y a la hora de llegar para estar seguros de que estaban en buen estado de salud.

¿Qué retos tiene el sector azucarero?

–Para nosotros, lo que es crucial son las variantes en el clima. Estamos estimando que la producción de la siguiente zafra será similar a la última. Dado que estamos utilizando cada vez más variedades que han sido desarrolladas en el país. El sector azucarero le ha apostado mucho a la investigación y al desarrollo y creemos que la sostenibilidad del gremio está basada en tener una investigación que pueda liberar dos variedades nuevas al año. Que, por cierto, una variedad para que pueda ser liberada comercialmente tardó 12 años, es un proceso a largo plazo.

El Centro de Investigación se enfoca en prácticas de uso de agua, ha desarrollado una aplicación de riego para optimizar ese recurso. Se está desarrollando una aplicación de fertilización y se está trabajando un tema de manejo de plagas, control de maleza y son al final acciones integradas en las que nos estamos enfocando.

El clima puede variar, podría decir, la zafra similar. Pero si hay días con mucha radiación solar podemos tener mejor productividad y vamos a producir más azúcar comparada con la zafra anterior. Pero si, por lo contrario, hay días muy nublados, hay menos fotosíntesis, menos producción de azúcar y nos puede mermar, es algo que no controlamos. Sin embargo, es el primer año que más del 54% del área cultivada en el país por caña está siendo sembrada por variedades desarrolladas. Que son variedades que tienen en promedio 1.4% de toneladas más de producción por hectárea. Por lo que si le seguimos apostando, no solo para la siguiente zafra, sino para una sostenibilidad a largo plazo.

¿Cuántas variedades de caña han desarrollado desde Asazgua?

–Hay 33 variedades. Se han desarrollado en los 29 años que tiene el Centro. En los primeros 12 años no se liberó ninguna, que entre todas esas variedades que no han sido las únicas que se han liberado, porque puede ser que no se liberen algunas por no ser exitosas.

Trabajo constante

En Asazgua se han desarrollado variantes de caña, por ejemplo, resistentes a la sequía o al cambio climático, o que produzcan más azúcar. Hay otra que es resistente a una plaga específica. Con el tiempo, las variedades hijas se seleccionan entre más de 10 mil muestras para que después de 12 años se logre obtener dos variedades. Ahora la campeona es la TG02-173, que produce 1.4 toneladas por hectárea más de azúcar que la variedad anterior.

