Exfiscal Sandoval asegura que Porras utilizaría la ley de femicidio para señalarlo

"Ante la falta de argumentos y soporte se están prefabricando pruebas", afirmó el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval. Luego de abandonar el país, en entrevista en A Primera Hora, respondió a las dudas que quedaron pendientes.

El exfiscal Juan Francisco Sandoval abandonó Guatemala tras ser destituido el pasado viernes. Ahora, en entrevista en A Primera Hora, respondió a las dudas que quedaron pendientes y habló acerca de los últimos acontecimientos que han marcado su salida de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

Aquí se incluye un fragmento descrito de la entrevista y se incluye el audio completo de la misma.

¿Cómo ve los argumentos que esgrime la Fiscal General en su contra, comparados con los de quienes le atacan en redes sociales?

“En que se está convirtiendo en caja de resonancia de los adversarios. De hecho, parte de las afirmaciones que realizó ayer parecen replica o copia del informe que emitió la Comisión de la Mentira del Congreso de la República, ante la falta de argumentos y soporte. Se están prefabricando pruebas, se habla de actas que documentan mis actuaciones, actas que nunca firmé. Se hace referencia al tema de ideología y otras situaciones que han sido el discurso que han manejado los detractores. Se habla de protección a determinadas personas cuando en realidad el sesgo de la fiscal general está manifiesto en su abierta intención de agilizar procesos en contra de determinados actores, y detener procesos en contra de otros que están alineados a este pacto de impunidad”.

El fiscal describió a continuación que recibió presiones en determinados casos para vincular a personas, pese a no contar con suficientes medios de investigación. Recordó el caso del exrector Estuardo Gálvez, que ya había mencionado durante la conferencia de prensa en la Procuraduría de los Derechos Humanos.

#EUFECI Juan Francisco Sandoval, exfiscal de FECI: "Se ha tratado de dejar la sensación en la opinión pública de que se han cometido ilegalidades (…) lo que es evidente es que van a seguir apareciendo las supuestas irregularidades que 'cometí' durante mi cargo" pic.twitter.com/1JNay5hnbl — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 26, 2021

Sandoval dijo desconocer la referencia que se hizo en un comunicado del Ministerio Público, en donde se describe que Porras sufrió ‘vejámenes’. “Como instrumento de criminalización pretendería utilizar la ley de femicidio en mi contra y mi relación con ella, como yo lo manifesté, como ella lo manifestó, fue de mucho respeto”.

Sobre el testimonio del abogado Marco Aurelio Alveño Hernández

¿Qué dice acerca de esa confesión firmada, que el MP dice que no llena los requisitos formales, pero que en el momento en que se determine que es real tendrá que proceder contra fiscales por filtración de documentos?

“Por una parte no responde el comunicado al fondo del asunto. El propio abogado, que ya salió del país, hizo la manifestación relacionada con que sí él brindo la información. El soporte de la misma entiendo que obra o debiera obrar en la fiscalía, salvo que por ‘arte de magia’ desaparezca porque se contaba, hasta cuando yo estaba en la fiscalía, con la extracción de la conversación telefónica de ese abogado y que es parte de lo que sirve de soporte. Desconozco si el acta que fue publicada corresponde a la información ministerial”.

“Como fue puesto de conocimiento, la fiscal llegó un día directamente a darle lectura a esa acta testimonial y la manifestación persistente fue: ‘ese abogado es un mentiroso, todo lo que dice es mentira’, pero nosotros únicamente tendríamos que, o el auxiliar que tomó la declaración, documentar la información”.

¿La fiscal conocía el documento y le había hecho comentarios?

“Sí, de hecho en una de las reuniones de las semana anterior, me indicó ‘tengo conocimiento que ayer estuvo aquí determinada persona, necesito que me explique de qué habló. Le resumí de que había hablado, me pidió que llegara el fiscal del caso y le pusiera a la vista el documento, porque entiendo que quería confrontar la información que le estaba dando con la información documentada. Le dio lectura al documento e indicó de que había que darle seguimiento a la información”.

“Un día antes de mi destitución, el miércoles, previo a darme la instrucción que los casos que tenía asignados la agencia ocho, necesariamente los tenía que asignar a la fiscal Cinthia Monterroso, me hizo referencia a esa declaración y dijo que todo lo que ese abogado había indicado era mentira y no tenía credibilidad. Sin embargo, para que se pueda indicar que una declaración está desapegada a la verdad debe agotarse todo un proceso. Los fiscales no valoramos prueba, si no que analizamos la información y si consideramos que tiene suficiente soporte la presentamos”.

¿Quién tendría grandes problemas si eso se pudiera comprobar?

“En este momento sería precipitado decirle los responsables penalmente eran determinadas personas. La referencia que hizo el declarante, constatada con la extracción de información sí sugirió de que, efectivamente, había traslado de información del despacho general”.

“Cuando hablo del despacho de la Fiscal General, no hago referencia a que fue la propia Fiscal General, en el Ministerio Público conocemos como despacho tanto a la propia figura, como a sus asistentes y asesores. Desde esa dependencia sí hubo filtración de información”.

#EUFECI Juan Francisco Sandoval, exfiscal de FECI, sobre su salida del país: "Los amigos de la señora Fiscal General estaban anunciando a los netcenter todas las acciones que emprenderían en mi contra. Mi vida corre riesgo en Guatemala" pic.twitter.com/Im7dv7iVgC — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 26, 2021

Gustavo Alejos y su papel como colaborador

Muchos creen que el convenio de colaboración eficaz con el exsecretario privado de la presidencia, Gustavo Alejos, es la razón de fondo de su remoción. La fiscal ha dicho que ha intentado favorecer, ¿Qué contesta a eso y cómo lo explica?

“No se puede hablar de favorecer cuando con esta persona no ha sido suscrito ningún convenio. Lo que puedo decir es que la señora fiscal general tenía conocimiento de que la persona había declarado. De hecho, desde al año anterior se le manifestó que él tenía intención de dar información. De hecho, existen las peticiones de él que está dispuesto a dar información (…)”.

#EUFECI Juan Francisco Sandoval, exfiscal de FECI: "Tal es la magnitud de la información que esta persona pudo haber tenido que fue objeto de amenazas de parte de las propias autoridades de gobernación (…) es una preocupación de la FECI la integridad física de esta persona" pic.twitter.com/Wq7wtnM2jw — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) July 26, 2021

¿Por qué no denunció antes? Sandoval explicó que llegó a pensar que podía ejercer sus funciones con un margen de maniobra. Luego el exfiscal explicó como era, a su percepción, la relación que tuvo con Porras.

“Muchas veces, hasta lo documenté por escrito, los distintos cuestionamientos que se realizaba a mi trabajo era por virtud de publicaciones de los netcenters. En cada reunión de trabajo era Juan Francisco Sandoval, contra la fiscal general, dos asesores y un funcionario o últimamente el secretario contra la corrupción. Parecía una evaluación de desempeño, un examen en donde tenía que adivinar cuál era el cuestionamiento. Todos los cuestionamiento en cada reunión de trabajo era relacionada con la publicación de los netcenters”.

“En una ocasión me indicó ‘licenciado Sandoval, mire que significa eso’ y era una publicación de un netcenter donde decía que yo estaba organizando a los trabajadores del Ministerio Público para realizar un movimiento para su destitución (de la fiscal). A esos niveles era que llegaba el nivel de cuestionamiento y la fuente principal de información eran los netcenters”.

“Hace alrededor de tres semanas se me cuestionó por dos médicos, quienes lamentablemente perdieron la vida en el centro de detención, integrantes de la Junta Directiva del IGSS, y era una publicación reciente de los netcenteros. Le expliqué, ‘esto ocurrió hace dos años’, pero nuevamente estaba siendo interrogado porque lo publicaron los netcenters”.

La entrevista completa:

