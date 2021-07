¿Se abrirá la vacunación para mayores de 18 años?

Para las siguientes semanas está prevista la vacunación de universitarios y personal administrativo, pero serán incluidos los trabajadores que "mantienen contacto con las personas", aseguró la ministra de Salud. #VacunaCOVID19

El registro para acceder a la vacuna contra la Covid-19 está siendo el punto de referencia para que el Ministerio de Salud esté pasando de una a otra fase del plan de inmunización.

La ministra de Salud, Amelia, Flores, en una entrevista radial en Emisoras Unidas, hizo un llamado a la población para que se registre si están en el rango de 40 años en adelante.

Aunque no hay suficientes vacunas para toda la población, según la ministra de Salud, Amelia Flores, la experiencia les muestra que “no todos se están registrando y los que sí no están llegando en su totalidad. Es algo que vamos evaluando semanalmente”.

“No imaginábamos que por encima de 40 años íbamos a tener un registro increíble de personas, pero ahora vamos a revisar si ya pasamos los 250 mil o 300 mil registros, que igual no es ni la tercera parte de los que deberían registrarse”, explicó.

“Seguimos trabajando en estimular a las personas para que se registren porque eso sí es muy importante, si esto no se va dando, vamos ir abriendo las siguientes (fases del plan)”, detalló Flores.

Tras el anuncio del registro y vacunación de estudiantes universitarios comprendidos en un rango de edad entre 18 a 30 años, las casas de estudio preparan la logística necesaria. Por lo que a mediados de agosto podría comenzar la vacunación masiva para este rango de edad.

A los que piden que abra la vacunación a un rango menor le dio razón.

“Tiene razón porque en algún momento abrimos el rango de 40 años o más y sabemos que hay un millón 300 mil que debieran ingresar a la plataforma. Pero en un primer momento ingresaron unos 90 mil y luego se fue aplanando y se estanca el registro”, especificó.

De acuerdo a Flores, primero serán vacunadas las personas en edad productiva. La adenda no solo incluye a universitarios sino a todos aquellos que trabajan en contacto con personas, en restaurantes, sector turismo, transporte, taxis y Uber.

¿Qué pasará con los que se registran y no llegan?

Otro inconveniente que deberá analizar la cartera es qué hacer en los casos de quienes se registran, pero no llegan a vacunarse. En ocasiones anteriores se llevaron a cabo campañas de inmunización para quienes no acudieron en la fecha programada.

“Vamos estar en centros comerciales, centros masivos, tanto en el departamento de Guatemala que es el más crítico en número de casos y nivel de mortalidad”, especificó.

¿Será posible combinar vacunas?

La titular de Salud abordó otros temas y dijo ha nivel nacional circulando unas 50 mil dosis en este momento.

“Cuando se corre la voz de que un centro se acabó la vacuna AztraZeneca, todos creyeron que no habían más vacunas, pero están calculadas para segundas dosis”, explicó con relación al nivel de abastecimiento.

El municipio de Guatemala tuvo un desabastecimiento y se redistribuyó la cantidad de vacunas disponibles en los centros de vacunación.

Alta afluencia de personas en centro de vacunación Alida España en zona 3 de la capital. Autoridades de salud dieron a conocer que aplican la primera dosis de vacuna Sputnik V a personas de 40 años.

Respecto a la combinación de vacunas, indicó que los análisis aún son muy recientes y la información “varía semana con semana”.

“Hoy nos dicen que pueden combinarse ciertas vacunas, mañana nos dicen que ya no. Nosotros no queremos esa combinación porque sabemos que nos alcanzan las vacunas y estamos por recibir una cantidad de vacunas AztraZeneca que alcanzará para cubrir los que no tienen su segunda dosis”, especificó.

Para AztraZeneca el intervalo de espera es de 8 a 12 semanas (2 a 3 meses) y para Sputnik son 90 días (3 meses), aunque en un inicio se indicó que eran 28 para la vacuna rusa, pero el dato se modificó.

“Estos médicos que lo han dicho, tienen razón. Nosotros hemos ido aplicando el plan de acuerdo a como fue escrito de alguna manera con funcionarios interinstitucionales.

