Ministra de Salud: “Todas las farmacéuticas tienen la sartén por el mango”

La ministra de Salud, Amelia Flores, habló acerca de los procesos para adquirir las vacunas contra la Covid-19 y cuáles son los avances para la renegociación con Sputnik V.

La ministra de Salud, Amelia Flores, indicó que aún no puede ventilar públicamente los nuevos términos para las próximas entregas de la vacuna contra la Covid-19 de la marca Sputnik V.

Esta semana es importante, ya que según la funcionaria deberán cerrarse algunas contrapropuestas establecidas del lado de Guatemala. Pareciera impenetrables los detalles del trato, pero según la titular de Salud no es tarea sencilla dar respuestas, puesto que las farmacéuticas tienen “la sartén por el mango”.

En entrevista en A Primera Hora de Emisoras Unidas, Flores explicó detalles respecto a la negociación para las vacunas rusas Sputnik V, tras haber dicho el pasado martes que ya disponía de un cronograma de entregas, aunque sin precisar fechas o ahondar detalles.

Amelia Flores, ministra de Salud: "Ya tengo el cronograma en la propuesta. Aún no lo hemos firmado ambas partes. Estamos todavía en ese proceso, y en cuanto lo tengamos lo daremos a conocer" pic.twitter.com/Gg3YPxZSVv

Flores dijo que, de acuerdo a las últimas conversaciones con el mediador ruso, se han establecido entregas cada mes.

“No puedo hacer público en este momento lo que aún no he firmado. Estamos trabajando esta negociación con propuestas y contrapropuestas y en esta semana estamos finalizando. Comenté a una de las preguntas que me hacen los periodistas, y respondí que sí, ya tenemos dentro del nuevo contrato el cronograma propuesto y espero que la próxima semana tengamos algo”, explicó la ministra.