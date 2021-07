FOTO. Se derrumba techo de un edificio en Miami; evacuan a ocupantes

El incidente ocurre tres semanas después de la tragedia provocada por el derrumbe de una parte de un edificio de apartamentos en Surfside, que dejó más de 90 muertos.

Autoridades de Miami continúan en alerta. Esto, luego de que la tarde del jueves la policía recibiera el reporte de que parte del techo de un edificio ubicado en 17500 NW 68th, en Miami, se había derrumbado, provocando la evacuación inmediata de sus ocupantes como medida de precaución.

El incidente no dejó víctimas fatales ni heridos, según confirmaron las autoridades. La Policía de Miami-Dade informó que recibió el reporte a las 16:00 horas del jueves, por lo que se coordinó la movilización de equipos de rescate hasta el lugar.

El Departamento de Bomberos de Miami-Dade compartió una fotografía, a través de su cuenta de Twitter, mostrando la magnitud del derrumbe, cuyas causas están actualmente bajo investigación.

#MDFR is on scene of a partial roof collapse at a three-story apartment building located at 17500 NW 68 Avenue. The building was evacuated and there are no occupants inside. At this time, there are no reported injuries. pic.twitter.com/VZ1w3IC7C4

— Miami-Dade Fire Rescue (@MiamiDadeFire) July 15, 2021