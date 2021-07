Presidente brasileño comparte foto desde cama de hospital; sería operado

“Volveremos pronto, si Dios quiere. ¡Brasil es nuestro!”, escribió el mandatario en el texto que acompaña la foto, en la que aparece sin camisa y recostado en la cama.

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, diagnosticado con una “obstrucción intestinal”, compartió una foto suya tendido en la cama de un hospital y siendo monitoreado, mientras espera para saber si tendrá que someterse o no a una cirugía de emergencia.

La Secretaría de Comunicación del Palacio de Planalto informó que Bolsonaro será trasladado a Sao Paulo para definir su situación, horas después de haber sido internado en Brasilia por un hipo persistente y dolores abdominales.

“Volveremos pronto, si Dios quiere. ¡Brasil es nuestro!”, escribió el mandatario en el texto que acompaña la foto, en la que aparece sin camisa y recostado en una cama del centro de salud. El post fue compartido en su cuenta oficial de Twitter.

El doctor Antonio Macedo, que operó a Bolsonaro en varias ocasiones tras el apuñalamiento del que fue víctima durante la campaña electoral de 2018, “constató una obstrucción intestinal y resolvió llevarlo a Sao Paulo, donde hará exámenes complementarios para definir la necesidad, o no, de una cirugía de emergencia”, indicó la Presidencia. El texto no precisó cuándo ni a qué hospital será trasladado el gobernante.

Bolsonaro, de 66 años, fue examinado por Macedo tras ser internado por la mañana en el Hospital de las Fuerzas Armadas (HFA), para someterse a “exámenes e investigar la causa del hipo” que le aqueja desde hace más de diez días, según otra nota oficial. Desde la semana pasada, Bolsonaro venía quejándose públicamente de un hipo persistente, después de someterse a un tratamiento de implante dental.

De confirmarse la necesidad de una cirugía, se trataría de la séptima a la que se somete el mandatario desde que fue apuñalado durante un acto de campaña en septiembre de 2018. Cuatro de dichas intervenciones fueron en el aparato digestivo.

“Un desafío más, consecuencia de la tentativa de asesinato promovida por un exmilitante del PSOL, brazo izquierdo del PT, para impedir la victoria de millones de brasileños que querían cambios para Brasil. Un atentado cruel no solo contra mi, sino contra nuestra democracia”, escribió Bolsonaro en una serie de tuits, en los que agradeció los mensajes de apoyo.

– Por Deus foi nos dada uma nova oportunidade. Uma oportunidade para enfim colocarmos o Brasil no caminho da prosperidade. E mesmo com todas as adversidades, inclusive uma pandemia que levou muito de nossos irmãos no Brasil e no mundo, continuamos seguindo por este caminho.

