Cuba restringe el acceso a Internet tras protestas contra el Gobierno

Según una organización de monitoreo web, desde el lunes se detectaron interrupciones en plataformas como WhatsApp, Facebook, Instagram y Telegram.

Las autoridades de Cuba restringieron el acceso a Internet y a las principales plataformas de redes sociales tras las históricas protestas contra el gobierno, denunció este martes la organización de monitoreo web, NetBlocks.

Los datos del grupo, con sede en Londres, mostraron interrupciones, desde el lunes, en plataformas como WhatsApp, Facebook, Instagram y también en algunos servidores de Telegram.

Según NetBlocks, el Gobierno puede interrumpir el acceso a través de la estatal ETECSA (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba) y el único servicio de comunicaciones móviles Cubacel. El grupo también afirmó que algunos cubanos pudieron sortear las restricciones mediante el uso de redes privadas virtuales o VPN.

“NetBlocks recomienda que los gobiernos cumplan con las normas internacionales y los marcos de gobernanza de Internet y aseguren una conectividad de Internet confiable, incluso en momentos de disturbios políticos”, dijo la organización en un comunicado.

La congresista María Elvira Salazar, representante de un distrito del sur de Florida donde reside una importante comunidad de cubanos-estadounidenses, denunció en un tuit que “el régimen está cerrando Internet en la isla” y que “no quiere que el mundo vea lo que está sucediendo”.

En tanto, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, hizo un llamado a las autoridades de Cuba a poner fin a las restricciones al servicio de Internet, al tiempo que renovó el pedido de liberación de los manifestantes detenidos.

“Hacemos un llamado a los líderes de Cuba para que demuestren moderación (y) respeto por la voz del pueblo abriendo todos los medios de comunicación, tanto digitales como no digitales”, dijo Price en rueda de prensa.

“Llamamos a la calma y condenamos toda violencia contra quienes protestan pacíficamente. Y también hacemos un llamado al gobierno cubano para que libere a cualquier detenido por protestar pacíficamente”, agregó.

