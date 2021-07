Detienen a 121 personas por incumplir medidas para evitar el Covid-19

El Gobierno retomó las supervisiones en comercios nocturnos por el aumento de casos de Covid-19.

Publicidad

La Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de un centenar de personas la noche del sábado por no respetar las medidas de prevención contra el Covid-19.

Entre los detenidos fueron 96 personas en el club nocturno Sport Bar Club Soda ubicado en la zona 2 de San José Villa Nueva. En ese operativo se identificaron a un colombiano y dos menores de edad.

Mientras que en el bulevar Balcones, en San Cristóbal, zona 8 de Mixco en un negocio también identificado como Sport Bar América Central, se detuvieron a 15 personas.

Por aparte, en operativos en Alta Verapaz, Chiquimula, Retalhuleu y Quiché se reportó la aprehensión de ocho personas por ingerir alcohol en lugares públicos después de las 21 horas y sin respetar el distanciamiento.

“Las normas están vigentes, de conocimiento y cumplimiento general por el Covid-19. En especial por el incremento de casos de coronavirus. Suplicamos que se use mascarilla, el distanciamiento de más de un metro y medio, usar gel con alcohol y si no es necesario no salir de casa”, informó la PNC.

Lávate las manos constantemente y no olvides usar alcohol en gel #UnidosContraElCoronavirus #JuntosSaldremosAdelante pic.twitter.com/6ag2HJllDU — MinGob (@mingobguate) July 11, 2021

Aumentan municipios en rojo por Covid-19

El fin de semana el Ministerio de Salud actualizó el sistema de alertas, en el cual se reflejó que sigue en incremento los municipios en alerta roja. En dicha actualización se reportaron 226 lugares en alerta máxima.

Las restricciones en alerta roja por el Covid-19 es un aforo no mayor de 50%, sin embargo, por falta de controles en varios lugares no se cumplía con esa medida provocando aglomeraciones.

También la venta y consumo de bebidas alcohólicas está prohibida a partir de las 21 horas en lugares públicos, pero se ha observado que comercios no cumplen con esa restricción.

El país atraviesa la tercera ola de contagios, la cual ha preocupado a médicos porque hay más variantes y complica la salud y recuperación de las personas que sufren de Covid-19.

(Visited 14 times, 14 visits today)