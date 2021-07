Giammattei: “No cerraremos el país, no cerraremos los mercados”

El presidente Alejandro Giammattei confirmó que este viernes habrá cadena nacional para dar a conocer el estado de la pandemia en el país.

El presidente Alejandro Giammattei indicó que este viernes, 9 de julio, habrá cadena nacional para dar a conocer sobre el estado de la pandemia Covid-19 en el país, así como de las medidas que se tomarán por lo mismo.

“La promesa es no cerrar el país, sino trabajar en contener la pandemia. No cerraremos el país, no cerraremos los mercados, como andan diciendo algunos”, dijo el mandatario.