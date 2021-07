Tormenta tropical Elsa golpea Cuba con fuertes lluvias

Por precaución, más de 100 mil personas fueron evacuadas en toda la isla a sitios seguros, sobre todo de zonas bajas o costeras.

La tormenta tropical Elsa tocó tierra este lunes en territorio de Cuba por un punto de la Ciénaga de Zapata, en el oeste de la isla, con intensas lluvias, en su ruta hacia Florida.

Después de dejar tres muertos en República Dominicana y Santa Lucía, Elsa ingresó por el sur de la occidental provincia de Matanzas, a donde llegó con vientos de 95 kilómetros por hora y una velocidad de desplazamiento de 22 kilómetros por hora, con un rumbo noroeste, dijo el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

Tropical Storm #Elsa Advisory 22: Elsa Moving Over Western Cuba With Heavy Rains. Expected to Pass Near the Lower Florida Keys On Tuesday. https://t.co/VqHn0u1vgc

Se espera que en su curso en tierra, antes de salir al Estrecho de Florida, Elsa pierda fuerza y velocidad, aunque se mantengan las intensas lluvias, preocupación fundamental de los cubanos.

Por precaución, más de 100 mil personas fueron evacuadas en toda la isla a sitios seguros, sobre todo de zonas bajas o costeras.

“Más de 1 mil 500 personas de zonas con peligro de inundaciones permanecen hoy evacuadas en la sureña región de Ciénaga de Zapata en la provincia cubana de Matanzas, por la proximidad de la tormenta Elsa”, informó el diario Juventud Rebelde.

Según especialistas del Instituto de Meteorología de Cuba (Insmet), la tormenta debe salir durante la noche por algún punto cercano al poblado de Santa Cruz, en la provincia de Mayabeque.

“En la trayectoria pronosticada, se espera que Elsa continúe moviéndose sobre el oeste central de Cuba durante las próximas horas, moviéndose sobre los estrechos de Florida temprano esta noche, y pasará cerca de los Cayos de Florida temprano el martes”, dijo el NHC.

The Tropical Storm Warning along the Florida west coast has been extended northward and westward to the Ochlockonee River. #Elsa pic.twitter.com/5W1fyW4uv1

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 5, 2021