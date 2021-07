Giammattei, segundo peor presidente de acuerdo a encuesta de CID Gallup

La encuesta de CID Gallup coloca a Alejandro Giammattei como el segundo peor presidente. En contraste, Nayib Bukele, ocupa el primer lugar de los mejores calificados.

El presidente Alejandro Giammattei ocupa el segundo lugar de los mandatarios peor calificados con 21 puntos, según se dio a conocer a ravés de una encuesta de opinión pública de la firma CID Gallup.

De acuerdo a la misma, el primer lugar lo ocupa Iván Duque de Colombia con 14 puntos.

También entre otros de los peores calificados se encuentra Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica, ocupando el tercer lugar con 25 puntos.

En la posición cuatro se encuentra Juan Orlando Hernández de Honduras con 26 puntos.

La encuesta fue realizada en Centroamérica, República Dominicana y Sur América.

Ganan consulta de aprobación

En el primer lugar de los mejores calificados está Nayib Bukele de El Salvador y le sigue Andrés Manuel López Obrador de México.

En el tercero, de acuerdo al informe de la firma, se encuentra Luis Abinader de República Dominicana.

Cid Gallup señala que en las encuestas efectuadas tienen un margen de 95 por ciento de confianza.

Para este estudio fueron entrevistadas 1200 personas de forma personal o por medio de teléfonos móviles y se hizo a adultos de 18 años o más.

Portavoz asegura que el compromiso es avanzar

La Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, Patricia Letona, indicó a Emisoras Unidas que no había un comentario puntual respecto al resultado de la encuesta, pues no se contaba con los elementos técnicos suficientes.

“Para analizar los resultados de cualquier encuesta es oportuno determinar quién la financia y con qué objetivo, además de otros elementos como el momento en que se realiza y la calidad de la muestra escogida”.

Aspectos que, según Letona, no son del todo aclarados en la ficha técnica de la encuesta.

“Respecto a esta encuesta en particular, no tenemos comentario puntual ya que no hay suficientes elementos técnicos a disposición que nos permitan determinar qué aspectos fueron evaluados”, añadió.

“Vale la pena destatar que, independientemente de las encuestas que circulan en redes, es compromiso del Gobierno de Guatemala seguir avanzando en la consolidación una gestión pública más eficiente, transparente y que atienda las causas estructurales e históricas de los problemas que hoy enfrentamos como país”, dijo Letona.

