Líder nativo de Canadá insta al papa Francisco a que se disculpe por el papel de la Iglesia Católica

El terrible legado de los internados en Canadá salió a luz tras el reciente descubrimiento de más de mil tumbas anónimas cerca de tres de estas antiguas escuelas en las provincias de Columbia Británica y Saskatchewan.

Un líder indígena que se reunirá con el papa Francisco en diciembre, instó el domingo al pontífice a que viaje a Canadá y se disculpe por el papel de la Iglesia Católica en la gestión de los internados indígenas.

“Será más fuerte viniendo del jefe de la Iglesia Católica y, desde nuestro punto de vista, creo que se lo debe a los indígenas”, dijo David Chartrand, vicepresidente y portavoz del Consejo Nacional de Mestizos en una entrevista con el canal público CBC.

Para Chartrand, una disculpa papal es fundamental para iniciar un proceso de sanación y reconciliación, pero solo será verdaderamente efectiva si Francisco las presenta en suelo canadiense y en el oeste del país, donde estaba la mayoría de las escuelas residenciales.

El terrible legado de estos internados salió a luz tras el reciente descubrimiento de más de mil tumbas anónimas cerca de tres de estas antiguas escuelas en las provincias de Columbia Británica y Saskatchewan, en el oeste de Canadá.

El propio primer ministro Justin Trudeau pidió repetidamente al pontífice que viaje a Canadá “para disculparse directamente con los pueblos indígenas”.

As people across the country continue to honour the Indigenous children whose lives were taken far too soon, and as we reflect on the tragedy of residential schools, I have asked that the flag on the Peace Tower remain at half-mast for Canada Day.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) June 30, 2021