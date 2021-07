Próxima semana llegarían vacunas donadas por EE. UU.

Según los informes oficiales, el gobierno de Joe Biden anunció la donación de 1 mil 500 vacunas contra el COVID-19 para Guatemala.

Las autoridades guatemaltecas esperan que el próximo jueves 8 de julio ingrese al territorio nacional de un donativo de vacunas contra el COVID-19 que ofreció la administración gubernamental de Joe Biden.

El gobierno de Estados Unidos dará al país 1 mil 500 dosis del medicamento de la marca Moderna, de acuerdo con los informes oficiales.

De esa cuenta, se espera que el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) avance en la inmunización contra el nuevo coronavirus.

Biden-Harris Administration Unveils Strategy for Global Vaccine Sharing, Announcing Allocation Plan for the First 25 Million Doses to be Shared Globally https://t.co/kaDKhWo9DE

— Kevin Munoz (@KMunoz46) June 3, 2021