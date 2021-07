"Hoy damos un paso más en la lucha contra la corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador al anunciar restricciones de visa a actores corruptos y antidemocráticos", dijo en Twitter el secretario de Estado, Antony Blinken.

Estados Unidos divulgó el jueves los nombres de más de 50 funcionarios y exfuncionarios de El Salvador, Guatemala y Honduras, a quienes consideró “actores corruptos y antidemocráticos” y les prohibió la entrada al país.

El gobierno de Joe Biden atribuye a la corrupción en el llamado Triángulo Norte centroamericano gran parte de las condiciones que motivan la migración irregular a la frontera sur, que en los últimos meses ha registrado números récord.

“Hoy damos un paso más en la lucha contra la corrupción en Guatemala, Honduras y El Salvador al anunciar restricciones de visa a actores corruptos y antidemocráticos”, dijo en Twitter el secretario de Estado, Antony Blinken.

“La corrupción socava la democracia y la confianza pública. Una mejor gobernanza significa un futuro mejor”, añadió.

Today we take another step in the fight against corruption in Guatemala, Honduras, and El Salvador by announcing visa restrictions on corrupt and undemocratic actors. Corruption undermines democracy and public trust. Better governance means a better future.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) July 1, 2021