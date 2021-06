Neto Bran reacciona por antejuicio y niega fraude en inmueble donde vivió

El jefe edil señaló que el MP busca vincularlo a un caso por vivir en un inmueble que luego de ser electo se arrendó para oficinas municipales.

Publicidad

El alcalde de Mixco, Neto Bran, se pronunció por medio de una transmisión en directo sobre los señalamiento de la Fiscalía contra la Corrupción.

Esa dependencia del Ministerio Público (MP) busca investigar al jefe edil por los delitos de fraude, concusión y abuso de autoridad por anomalías en el arrendamiento de un inmueble.

Según Bran, los espacios arrendados a los que se hace referencia por la fiscalía se encuentran en Villas Alcántara, en la zona 7 de Mixco.

Explicó que estos locales se utilizaron hace cinco años para la instalación de oficinas de Emixtra, alcaldías auxiliares (como la de la zona 7) y atención al vecino.

“Todo esto devino porque yo ahí viví”, aseguró Bran.

Asimismo, rechazó las sospechas de que ese negocio buscara beneficiar a los propietarios del condominio en donde él alquiló.

Bran aseguró que él habitaba en ese edificio cuando aún no había sido electo al cargo como jefe edil y que cuenta con los recibos de pago.

Neto Bran niega fraude

El jefe edil aclaró que cuando llegó a la alcaldía no había un espacio para que funcionaran las actividades que realizaban esas dependencias y arrendó esos locales en el edificio donde él vivió.

“Se decía en medios que era el mismo lugar donde yo había arrendado antes de ser alcalde y que eso se hacía como queriendo beneficiar a la sociedad dueña de este inmueble, lo que no es cierto”, aseguró.

Ante dichos señalamientos, Bran explicó que decidió rescindir esos contratos luego de unos meses de ser utilizados y trasladó al bulevar El Caminero y otros sectores las distintas alcaldías auxiliares y demás oficinas.

“No hubo fraude, sí funcionaron”, se defendió Bran sobre los señalamiento de fraude y aclaró que tampoco hay sobrevaloración, ya que por cada apartamento se pagó alrededor de Q3 mil.

Con relación a la aprobación del Concejo Municipal, el edil expuso que no requería de un punto resolutivo ya que se trataba de un monto menor a Q900 mil.

“De tal manera que no he cometido ningún delito. Vecinos y vecinas, nunca hemos defraudado a la municipalidad, ni nos hemos enriquecido con el dinero de la misma. Nunca le he pedido un solo centavo a un arrendatario”, añadió.

Intimidación

Finalmente, Bran aseguró que él también dejó de arrendar en ese sector luego de abandonaran restos humanos y cabezas como un mensaje para amedrentarlo por sus acciones en el combate a las extorsiones y otros delitos.

Con respecto a sus próximas acciones, el alcalde aseguró que empezará con el respectivo procedimiento de defensa para demostrar que no cometió fraude, ya que no socavó los intereses económicos de la comuna.

“Jamás se hizo una simulación de arrendamiento y nos vamos a defender”, concluyó.

(Visited 47 times, 47 visits today)