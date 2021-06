Guatemaltecos agradecen a México por vacunación contra Covid-19

Luego de que su esposo perdiera la batalla contra el Covid, Nora Sierra decidió cruzar la frontera con México para acceder a la vacuna con tal de proteger a su hijo.

Luego de que su esposo falleciera a causa del Covid-19, Nora Sierra decidió cruzar la frontera con México para acceder a la vacuna con tal de proteger a su hijo, aislado desde hace meses debido a la diabetes que padece.

Sierra viajó desde Palencia y se internó en suelo mexicano en búsqueda de la vacuna para ella y su familia.

#EUVacunas Nora Sierra, guatemalteca vacunada en México: "Estamos en la situación en la que tenemos que rogar por una vacuna; nos inscribimos y nunca nos llaman. En vista de esto, y de que no tenemos la capacidad de traerla nosotros por nuestros medios (…) acudí a México" pic.twitter.com/P0bUrZfKxY — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) June 24, 2021

“Acudí para ir México, que es un país hermano, que nos dio la bienvenida y que en ningún momento nos puso limitaciones. Al contrario, tienen una buena logística, nos atendieron muy bien. Me sentí bien recibida, lo considero un país hermano, amigo”, expresó.

Su esposo estuvo ocho días en encamamiento en el hospital del Parque de la Industria, doce días en intensivo, luego fue entubado, pero falleció el Sábado Santo.

“Es una gran tragedia para nuestra familia porque eso se pudo prevenir y eso a uno lo lastima, le hiere. Son personas que no tenían ninguna enfermedad y que podía seguir siendo productivo para este país. Su vida fue truncada”, lamentó.

“Yo acudí, no solo por mí. Mi esposo murió de Covid, a mí me dio Covid… el que me preocupa es mi hijo, porque yo desde un principio lo aislé, él es diabético tipo 1 desde los 9 años”, relató Sierra.

Según Sierra su hijo necesita vacunarse de seis a ocho veces insulina, según lo necesite para su tratamiento.

Desde Mazatenango a México

María Eugenia Morales, residente en Mazatenango, Suchitepéquez; también se vacunó en México.

“Fue rápido. No tuvimos que esperar mucho tiempo, en ese momento nos inscribieron y nos vacunaron. En una escuela cercana de donde cruzaron el país”.

“En Guatemala no hay vacunas, apenas van por los de 50 años y ellos ya están inscritos y no lo han llamado. Mi esposo tiene 54 y aún no lo han llamado, entonces nos fuimos a vacunar juntos (a México)”.

#EUVacunas María Eugenia Morales, guatemalteca vacunada en México: "A la población, decirle que piense bien las cosas y que sea insistente con las vacunas. También hay que seguir con todas las medidas de prevención porque esto (la pandemia) todavía no ha terminado" pic.twitter.com/E3VT201DNM — Emisoras Unidas (@EmisorasUnidas) June 24, 2021

Ambas tienen intención de volver en un mes a vacunarse con la segunda dosis.

Prensa mexicana da seguimiento

Medios locales en Hidalgo y Chiapas han documentado la llegada de guatemaltecos para inmunizarse contra la Covid-19.

Los visitantes se han mostrado agradecidos por la hospitalidad del vecino país. “No trataron como propios del país”, aseguró una de las entrevistadas.

También lo cita así Diario del Sur, un medio de Tapachula que también ha dado cobertura al proceso.

