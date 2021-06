EE. UU. anuncia fuerza de tarea contra trata de personas en México y Centroamérica

Estados Unidos anunció este lunes la creación de fuerza de tareas contra los traficantes de personas en México y Centroamérica, identificándolos como origen de la llegada de una cifra récord de indocumentados en los últimos meses a territorio estadounidense.

La “Fuerza de Tarea Conjunta Alpha” contará con recursos de los departamentos de Justicia y de Seguridad Interior (DHS) para mejorar la aplicación de la ley estadounidense contra los grupos de tráfico y trata de personas activos en México y los países del Triángulo Norte centroamericano (Guatemala, El Salvador y Honduras), se detalló en un comunicado de la fiscalía.

La fuerza de tareas estará conformada por fiscales federales de Arizona, el Sur de California, y el Sur y Oeste de Texas.

