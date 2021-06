Advierten que el CO2 en el aire alcanzó un nuevo récord pese a la pandemia

Pruebas científicas indican que esta tasa de dióxido de carbono en la atmósfera no se alcanzaba desde hacía millones de años.

Científicos advirtieron este lunes que la tasa de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera alcanzó en mayo un nuevo récord, incluso a pesar de la pandemia de coronavirus (Covid-19).

En mayo de 2021, la barra de 419 partes por millón (ppm), unidad utilizada para medir la polución del aire, fue superada, según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOOA).

Las mediciones son realizadas desde 1958 por el observatorio de Mauna Loa en Hawai, ubicado en lo alto de un volcán. Cada año, mayo es el mes que registra una mayor tasa de CO2. La de mayo de 2020 fue de 417 ppm.

“En los datos no se encontró ninguna señal discernible de la disrrupción causada en la economía mundial por la pandemia de coronavirus”, dijo la agencia.

