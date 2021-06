Personas protestan por la llegada de Kamala Harris al país

"No Constitutional reforms", "Guatemala is pro life" y "La verdadera sociedad civil", eran algunas de las consignas que mostraron en pancartas los manifestantes.

Varias personas que se encontraban a inmediaciones de la Fuerza Aérea guatemalteca mostraron su oposición a la llegada de la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris.

Un día antes de que la vicemandataria estadounidense llegue al país, varias personas también realizaron una manifestación en la Plaza de la Constitución.

Las personas, que cerraron una parte de una rotonda aledaña a la avenida Hincapié, contaban con varias pancartas que tenían consignas en contra de Harris. Pero también mensajes en apoyo a militares guatemaltecos.

Algunas de las consignas eran:

La agrupación “Sociedad en Acción” había realizado un llamado para reunirse frente a la Fuerza Aérea Guatemalteca y manifestar su rechazo a Kamala Harris, este domingo 6 de junio.

Parte de la invitación para protestar decía lo siguiente:

“Nos vemos mañana, patriotas defensores de la libertad y soberanía. No a la injerencia extranjera. No al condicionamiento. No a la corrupción, especialmente no al fraude. No a los ilegítimos. Non gratos. No sos bienvenida ingrata. Por una Guatemala libre, soberana e independiente”.