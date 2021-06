Presidente niega ataques del Ejecutivo en contra de la FECI

El presidente, Alejandro Giammattei, afirmó a una agencia internacional de noticias que la FECI, es dirigida de forma ideológica.

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, negó que desde el Organismo Ejecutivo se desarrolle una campaña de desprestigio en contra de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

Así se manifestó el dignatario durante una entrevista que concedió a la agencia de noticias Voz de América (VOA), la cual lo buscó con motivo de la visita de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris al país.

Según el mandatario, la dirección del Ministerio Público (MP), y por ende de la FECI, le corresponde a la jefa del órgano encargado de la persecución penal, María Consuelo Porras Argueta.

La pregunta que se le hizo a Giammattei fue:

“Mencionando la corrupción, este es uno de los principales temas de la administración –gubernamental de Joe– Biden, no solamente para Guatemala. ¿Existe alguna preocupación o le han manifestado alguna inquietud acerca de mantener la FECI?”.

A lo cual el jefe del Ejecutivo respondió:

“Ese no es tema mío, ese es un tema del fiscal; no de la fiscal. Aquí en Guatemala, la Fiscalía es un ente autónomo. Nosotros les damos dinero para su funcionamiento, para que expanda sus operaciones y los apoyamos muchísimo”.

El dignatario agregó:

“Yo no voy a la Fiscalía a decirle a la fiscal mire, quite este fiscal, pongo aquel. Es más, el día que lo hiciera, estaría cometiendo un delito. No hay presiones de parte del Ejecutivo para acabar con ninguna fiscalía. Yo creo que los resultados de la Fiscalía contra la Impunidad hablan por sí solos”.