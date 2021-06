De acuerdo a los diputados de oposición, el registro de citaciones es un intento para limitar el trabajo de fiscalización por el Congreso de la República.

El secretario privado de la Presidencia, Janio Rosales, confirmó la veracidad de una presentación hecha a funcionarios de distintas dependencias de Gobierno para instruirles que reporten las citaciones al Congreso de la República. Si bien entre las funciones de la secretaría es conocer la dinámica de las actividades de la gestión de los funcionarios, los diputados de la bancada Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) cuestionaron las acciones que van más encaminadas a crear una base de datos ante el trabajo de fiscalización que realizan los diputados de las distintas bancadas, principalmente las de oposición.

Rafael Rodríguez, se llevó a cabo el 22 de mayo en la finca Santo Tomás, en la cual, según los diputados, se habría instruido limitar la fiscalización del Congreso. La UNE cuestionó si la presentación hecha por el ministro de Trabajo

“Hay un correo electrónico de la Secretaría Privada de la Presidencia donde tenían que mandar un registro de las citaciones a ese correo. Se dio una capacitación sobre el tema, la dio el Ministro de Trabajo en apoyo de la Secretaría donde se giraron instrucciones, entre ellas a qué citaciones debían ir y cuales no”, afirmó el diputado Carlos Barreda.

-C. Barreda: ¿Señor secretario privado, se dio esa reunión el 22 de mayo?

-J. Rosales: … Sí, en efecto se dio una reunión, sin embargo la reunión fue específicamente dentro del marco de los 500 días de Gobierno. Una actividad conmemorativa y de convivencia. No hubo agenda en específico.

-B: Esta presentación a la que tuvimos acceso se realizó hace días

-R. No se dio ninguna presentación… Esa no se hizo el día 22, fue una reunión que se realizó el 10 de mayo dentro del Gabinete y en el caso particular de la Secretaría Privada, dentro del artículo 10, inciso ‘f’, lo único que se ha estado suscribiendo como parte de un ordenamiento organizacional, es que al momento que exista una citación se les ha pedido solo que envíen copia del informe.

-B: “Le voy a solicitar la copia de actas de enero 2020 a la fecha.

El Secretario Privado de la Presidencia confirma que la presentación del Ministro de Trabajo al Gabinete sobre mecanismos parlamentarios se hizo el 10 de mayo. El diputado Carlos Barreda @cbarreda01 solicita un informe de esa reunión y del registro de citaciones legislativas. pic.twitter.com/ZyjyRV7YiA — Bancada UNE (@UNEBancada) June 2, 2021

Según Rosales no hay una plataforma sino un formulario establecido desde gobierno anteriores y se está solicitando para un registro de carácter administrativo.

También confirmó que en la reunión estuvo presente el ministro de Trabajo, Rafael Rodríguez; de Desarrollo, Raúl Romero; de Gobernación, Gendri Reyes; de la Defensa, Juan Carlos Alemán; la de Educación, Claudia Ruiz; de Cultura, Felipe Aguilar y el titular de la SAAS. Además del viceministro vivienda, la secretaria de Comunicación Social y la Secretaria General de la Presidencia.

El ministro de Trabajo, Rafael Rodríguez, confirmó que trabajó una presentación sobre el tema y se comprometió a remitir la copia correspondiente. La solicitud para elaborar la misma, según Rodríguez provino de la Secretaria General y Privada de la Presidencia.

#EUNacionales "Sería nefasto interferir en los poderes planteando una acción ante la @CC_Guatemala" dijo el diputado Carlos Barreda al momento de señalar al ejecutivo de no querer rendir cuentas ante la oposición. pic.twitter.com/DONEn5CKLW — Francisco Perez (@FcoPerez_EU) June 2, 2021

Con información de Francisco Pérez.

