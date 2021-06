Blinken urge a Centroamérica a defender la democracia para aliviar migración

El canciller guatemalteco expresó el compromiso del país por trabajar de forma conjunta en el desarrollo de acciones concretas a favor de la migración, seguridad y desarrollo económico.

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, urgió este martes a Centroamérica a defender la democracia y combatir la corrupción para luchar contra las causas “de raíz” de la afluencia de migrantes a Estados Unidos, en un momento en que las tensiones con ciertos países complican la tarea de Washington.

“Los buenos gobiernos son cruciales para enfrentar los retos y aprovechar las oportunidades. Sin embargo, nos reunimos en un momento en que la democracia y los derechos humanos se ven socavados en muchas partes de la región”, dijo tras reunirse en Costa Rica con el presidente Carlos Alvarado.

The people of Central America deserve leadership committed to democracy, security, human rights, and economic opportunity as the region builds a brighter future. Today I met with @sg_sica foreign ministers to deepen our collaboration as we work toward these goals. pic.twitter.com/5RDgnIB9Le

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 2, 2021