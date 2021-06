Giammattei veta reformas a la ley de Contrataciones

Las modificaciones a la ley de Compras que fueron aprobadas por diputados a finales de abril de este año. Aquí los detalles:

El presidente Alejandro Giammattei vetó las reformas a la ley de Contrataciones y pidió al Congreso de la República “enmendar el procedimiento”.

Los cambios en la normativa contemplaban entre otros aspectos, permitir un monto de hasta Q2 millones para cotizar contrataciones.

No obstante, de acuerdo al mandatario la propuesta aprobada por diputados a finales de abril cubría los procesos de compra y contrataciones para todas las instituciones del Estado y no exclusivamente a las alcaldías. Razón por la que el presidente afirmó que no podría sancionarlas y serán devueltas con una serie de observaciones.

“He decidido vetar las reformas a la Ley de Contrataciones del Estado. El documento será devuelto mañana al Congreso de Guatemala”, afirmó el mandatario en un mensaje transmitido por el Gobierno este martes.

“Solicitamos al congreso que conozcan el veto y a la vez las observaciones, para retomar el camino de la ley que se había propuesto. Una ley única y exclusivamente dedicada a las municipalidades, no al Ejecutivo”.

El mandatario afirmó que la falta de un artículo transitorio fue otra de las razones por las que no firmó su visto bueno, pues la ausencia del artículo no permitía saber qué pasaría con los eventos en camino. Añadió que tampoco se definía una fecha exacta para conocer a partir de cuándo entrarían en vigor los cambios.

“No me queda más camino que vetar y solicitarle al Congreso de la República que proceda a enmendar el procedimiento para que podamos tener una ley que garantice la transparencia. La ley venía para todo el Estado y nosotros lo que habíamos pedido era exclusivamente para las municipalidades”, concluyó.

Con 82 votos a favor y 24 en contra por parte de los diputados, el decreto 57-92 quedó aprobado y luego se trasladó al Ejecutivo.

Entre las reformas estaba el aumento del monto para las compras de baja cuantía, pues se permitía que fueran de hasta Q100 mil. Y solo bajo la responsabilidad de quien autorice la adquisición pública. También para las compras directas se aumentaba el monto a Q200 mil.

En la modalidad de baja cuantía se elevaba el monto de Q25 mil a Q100 mil.

Modalidad de compra directa de Q90 mil hasta Q200 mil.

Compras por cotización de Q900 mil a Q2 millones.

