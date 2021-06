Aún sin fecha para un nuevo ingreso de vacunas al país, según ministra de Salud

"Hasta este momento no tengo la fecha exacta pero cuando se dé se los haremos saber", dijo la ministra de Salud luego de participar en un acto protocolario en donde una empresa privada donó varios congeladores para almacenar vacunas.

La ministra de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), Amelia Flores, confirmó que aún no se cuenta con una fecha para el ingreso de un nuevo lote de vacunas contra el Covid-19.

No obstante, la semana pasada la titular de la cartera de Salud indicó durante una citación en el Congreso que este lunes, 31 de mayo, probablemente se contaría con un cronograma para determinar la llegada del resto de vacunas Sputnik V, es decir, casi 15 millones de dosis, al país.

“Hasta este momento no tengo la fecha exacta pero cuando se dé se los haremos saber”, dijo la ministra a reporteros que la abordaron luego de participar en un acto protocolario en donde una empresa privada donó varios congeladores.

Asimismo, también se le consultó sobre el lote disponible que actualmente se encuentra en las distintas áreas de Salud, a lo que la funcionaria pública contestó:

Por su parte, el presidente Alejandro Giammattei también brindó unas palabras después del acto de recepción de los congeladores.

En primera instancia felicitó a la ministra Flores por el proceso de vacunación que ha transcurrido hasta este momento.

Pero también indicó que hay mucha gente que no ha acudido a vacunarse porque aún tiene dudas.

“Le digo a la gente que tiene derecho a vacunarse, a que se vacune. Yo sé que hay muchísima gente de los 60 años para arriba que todavía tiene la duda de si se pone la vacuna o no. Pero debo decirles que la vacuna hasta el momento ha sido un éxito, las reacciones secundarias han sido mínimas, no tenemos casos reportados de gravedad; en muy pocos casos ha habido una reacción de fiebre que no dura más de 24 horas.”