El video se volvió viral en redes sociales, donde los usuarios, más que criticar, calificar de negligencia o burlarse de lo sucedido, manifestaron su solidaridad con los socorristas.

Socorristas dejaron caer de una camilla a motorista que acababa de sufrir accidente de tránsito en la Ruta Nacional 14.

El accidente que al parecer no generó consecuencias lamentables se registró a inmediaciones del kilómetro 71 de la Ruta Nacional 14, en donde un motorista fue arrollado por un automovilista.

El hecho ocurrió cuando la persona era ingresada a la ambulancia y quedó registrado en un video que fue grabado por un comunicador de la localidad. Enseguida el paciente fue atendido y trasladado a un hospital.

Sin embargo, lo que más llamó la atención y que se hizo viral en redes sociales fue el reporte del comunicador que al buen estilo chapín dijo la siguiente frase:

“Los bomberos lo van a trasladar, me imagino que a un centro asistencial, no se sabe si a un nacional o a un privado, pero lo importante es que de manera responsable el piloto se quedó detenido y pues me imagino que para brindar el apoyo al motorista (…). Hay que tomar las precauciones en esta Ruta Nacional 14… Hijuelagran, se les cayó el paciente”, relató.