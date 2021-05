Europa aprueba vacunar con fármaco Pfizer a niños de 12 a 15 años

"Más allá de las decisiones de los gobiernos, en última instancia, esta decisión deben tomarla los padres para sus hijos", señaló la comisaria de Salud de la UE.

Europa aprobó este viernes la vacunación de niños de 12 a 15 años con el fármaco anticovid de Pfizer/BioNTech, en tanto Japón prolongó el estado de emergencia sanitaria en parte del país hasta el 20 de junio, un mes antes de las Olimpiadas de Tokio.

La comisaria de Salud de la UE, Stella Kyriakides, aplaudió la decisión de la EMA y recordó en Twitter que “más allá de las decisiones de los gobiernos, en última instancia, esta decisión deben tomarla los padres para sus hijos”.

