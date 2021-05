Suspenden audiencia del caso “Política y falsedad” por petición del MP

El Ministerio Público (MP) pidió que la diligencia indagatoria se realice en el juzgado contralor del caso y no en uno de turno.

La audiencia de primera declaración de los sospechosos del caso que se denomina como “Política y falsedad” fue suspendida por solicitud del Ministerio Público (MP).

Así lo informó Francisco Rivas Lara, exministro de Gobernación y abogado defensor del extitular de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Juan Francisco Solórzano Foppa, por medio de su cuenta personal de Twitter.

En la referida red social, el profesional del derecho afirmó:

“Me he apersonado para ejercer la defensa técnica de Foppa, me encuentro la sorpresa que el MP, por medio del fiscal –Rafael– Curruchiche solicitó el aplazamiento de la audiencia de primera declaración. Una violación más en este proceso espurio”.

