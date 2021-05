Doce empresas y organizaciones anuncian compromisos para apoyar el desarrollo económico en el Triángulo Norte

Entre las empresas que fueron llamadas por la vicepresidenta Kamala Harris se encuentra Duolingo, creada por el guatemalteco Luis von Ahn.

La Casa Blanca anunció que al menos 12 empresas y organizaciones anunciaron compromisos para apoyar el desarrollo económico en el Triángulo Norte, como parte del lanzamiento del Llamado a la Acción.

Addressing the root causes of migration from the Northern Triangle requires sustained economic growth and investment. The private sector has an important role to play. Today, I met with the leaders of companies and organizations that announced commitments to invest in the region. pic.twitter.com/tFTRInZxoZ

