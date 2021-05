Conmoción y controversia, ¿Lara no murió en el suelo esperando una cama?

La foto de la joven en el suelo de un hospital le dio la vuelta al mundo. Ahora, la mamá de joven de 22 años que murió por Covid-19 mostró los mensajes con Lara que develan las carencias dentro del centro asistencial.

La foto de una joven de 22 años recostada en el suelo de un hospital en Santa Fe, Argentina, dio la vuelta al mundo, debido a que tuvo que esperar una cama para ser atendida por Covid-19.

Se trata de Lara Arreguiz, una estudiante de veterinaria y voluntaria en proyectos sociales, quien padecía una enfermedad preexistente previo a contagiarse de Covid-19. Lara padecía diabetes.

El jueves 13 de mayo la joven le contó a sus padres que se sentía muy mal y buscaron asistencia médica en un centro de salud en donde fue diagnosticada con pulmonía bilateral.

“La gente no entra en razón de lo que está sucediendo. Muchos dicen que todo esto (Covid) es mentira”, expresó Alejandro Arreguiz, papá de Lara.

La controversia por la fotografía y la saturación hospitalaria ha provocado centenares de comentarios en redes sociales, ya que el hospital reaccionó y aseguró que la joven sí fue atendida luego de una espera de al menos 30 minutos.

Claudia Sánchez, madre de la menor, publicó las fotografías de las conversaciones que tuvo con Lara, mientras estuvo hospitalizada.

En estos se evidencia que la joven no estaba siendo atendida ni había sido medicada.

El director del hospital Iturraspe, Francisco Villano, reaccionó por la muerte de la joven y de la imagen que provocó indignación en la población argentina.

“Lara no esperó horas: estuvo 20 o 30 minutos en el pasillo, esperando la atención en la guardia.” Aparentemente decidió ella esperar en el piso” No pongo en discusión la foto, pero es una foto y no es el suceso” “Fue atendida dentro de los tiempos que marca el protocolo”

Sin embargo, fue cuestionado y criticado en redes sociales ya que la joven ya había sido diagnosticada con neumonía y que requería atención inmediata.

La madre de la joven ha publicado todos los aspectos de la controversia tras la muerte de su hija y exige justicia para Lara.

