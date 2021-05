Sindicalistas bloquean ruta al Pacífico para exigir segunda dosis de la vacuna

Los trabajadores de salud mantuvieron cerrado el paso por tres horas para exigir el avance en la vacunación contra el Covid-19.

Un grupo del sindicato de trabajadores del Ministerio de Salud bloqueó el tránsito por tres horas en la ruta al Pacífico para exigir al gobierno y a la ministra de Salud, Amelia Flores, para que agilicen la aplicación de la segunda dosis contra la Covid-19 para personal de primera línea.

Miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala (SNTSG) y del Frente Nacional de Lucha (FNL) bloquearon ambos sentidos de la carretera desde tempranas horas de este martes, en el kilómetro 163 de esa ruta, en el sector conocido como El Triángulo.

El bloqueo ha generado complicaciones del tránsito vehicular y de los vecinos de la localidad.

Acceso a vacunas y otras peticiones

Isaías Hernández, uno de los representantes, dijo que las autoridades de Salud tiene preferencia a la primera dosis, pero sin garantizar la segunda para los trabajadores de primera línea.

“Realmente afecta. Nosotros estamos en primera línea, vacunando a las personas y a la larga no garantizar la segunda dosis no es correcto. Hoy le decimos a la ministra que ella es la responsable. Aquí tienen a un jefe que es incapaz, se le dio el tiempo y se le dejó trabajar, pero vemos que no están respondiendo a la población de Suchitepéquez”, afirmó Hernández.

Según el entrevistado, recibieron una circular en la que se les informó que ya no hay vacunas disponibles, ni siquiera para quienes fueron vacunados en la fase 1, los que han permanecido al frente en la primera línea durante la pandemia.

“Esto significa que tampoco se podría garantizar a la población la segunda dosis contra el Covid-19”, manifestó el entrevistado.

La critica de los trabajadores también va dirigida por la gestión de las autoridades del distrito.

“Se está respaldado al jefe de Área, que funge de manera interina, pero nosotros queremos que presente su renuncia y la ministra de Salud mando a una persona nombrada para solucionar los problemas que se están suscitando aquí, en Suchitepéquez”, mencionó.

El entrevistado dijo que representantes del Comité Ejecutivo a nivel nacional buscarán reunirse con Flores y así abordar el tema de la vacunación y otras problemáticas.

El director de salud del departamento, Mario Rivera, dijo que la dosis están garantizadas y que el planteamiento de los sindicalista no es válido.

“El planteamiento de ellos es que no se utilicen las dosis que fueron entregadas en su oportunidad para completar las dosis del personal de primera línea. En ningún momento lo hemos indicado como área de salud. A nivel superior se hizo el trámite para que nos entregaran la primera y segunda dosis de una vez”, afirmó.

“A mi criterio no tiene ningún fundamento porque la dosis están resguardadas en cada uno de los distritos; sin embargo, la cantidad de dosis para aplicar la segunda está garantizada”, añadió.

